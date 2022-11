Qatar 2022, l'albo d'oro dei Mondiali: i vincitori

Pochi giorni alla partenza del Mondiale in Qatar. Trentadue squadre a caccia del titolo di campione del mondo per succedere alla Francia vincitrice a Russia 2018. Senza l'Italia a quota quattro, la Germania va a caccia del quinto titolo per raggiungere il Brasile che, invece, ne vanta cinque. Ecco le nazionali vincitrici dal 1930 (prima edizione) al 2018 (ultima edizione)