Primo gol nella fase a eliminazione diretta per Messi, che supera Maradona tra i bomber argentini al Mondiale e 'vede' la vetta di una speciale classifica. Quali sono i migliori marcatori nella storia del torneo tra i giocatori ancora in attività? Chi punta a salire è CR7, lui come altri 6 giocatori in corsa in Qatar. Ecco la top 20 (dati Opta)