Quali sono le squadre di club che, con i loro vivai, hanno fornito più giocatori al Mondiale? Uno studio dell'Osservatorio calcistico del Cies ha preso in esame oltre 400 settori giovanili in tutto il mondo: nessuno come l'Ajax, il Manchester City "rifornisce" ben 6 nazionali diverse. Assente la Serie A (come l'Italia dal Mondiale)