Ronaldo e Messi iniziano probabilmente l'ultimo Mondiale della loro carriera, l'ultima occasione per riempire l'unica casella vuota del proprio curriculum. In caso contrario, finiranno nella lista dei tanti campioni nella storia del calcio a non aver provato la gioia di alzare la coppa più importante. Un elenco in cui la nazionale più rappresentata è l'Olanda, mai campione del mondo nonostante tante generazioni di fenomeni. Ma c'è spazio anche per gli italiani e per chi il mondiale non lo ha nemmeno mai giocato