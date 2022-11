Le grandi squadre che non hanno vinto i Mondiali

Nella storia dei Mondiali ci sono state squadre talmente forti e belle da restare nella leggenda pur non avendo mai vinto. Dal Brasile del ‘50 che perse contro l’Uruguay nel celebre Maracanazo, all’Italia che nel ’90 uscì nella semifinale di una Coppa del Mondo che sembrava disegnata per Schillaci e compagni, ma anche la (quasi) perfetta Olanda di Cruijff e la Seleção del Mundial ’82, per molti la più forte di sempre: ecco le grandi nazionali che non hanno vinto il Mondiale

