Nella prima edizione disputata nel dopoguerra, solo una delle partecipanti era una completa novità rispetto alle rassegne passate. E paradosso vuole che fosse l'Inghilterra, 'patria' dove il calcio moderno è nato sul finire del XIX secolo. Si era qualificata vincendo il Torneo Interbritannico (valevole anche come girone di qualificazione) davanti alla Scozia che, mantenendo fede alla promessa fatta alla vigilia, rinunciò al 'pass' Mondiale in quanto non era riuscita a vincere il torneo con gli inglesi. A quel punto la Fifa offrì il posto degli scozzesi prima alla Francia (seconda nel gruppo 3) e poi all'Irlanda (seconda nel gruppo 5), ma entrambe declinarono l'invito e il Mondiale si giocò con una nazionale in meno.



L'esordio dell'Inghilterra nel girone coincise con un bel 2-0 ai danni del Cile, firmato Mortensen-Mannion, ma fu l'unica gioia. La nazionale guidata al tempo da Winterbottom, infatti, perse la seconda gara contro gli Stati Uniti (1-0) e con lo stesso punteggio fu sconfitto dalla Spagna capolista, uscendo subito di scena dal torneo nella fase a gironi.