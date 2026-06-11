Mondiali, le news di oggi: attesa per la cerimonia d'apertura. Diretta live

Dopo mesi di attesa, i Mondiali 2026 stanno finalmente per cominciare. Questa sera allo stadio Atzeca ci sarà la cerimonia d'apertura, seguita poi dalla partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Dai convocati squadra per squadra fino ai ct: tutte le notizie di giornata sulla Coppa del Mondo
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Mondiale 2026, tutto quello che devi sapere:
- Il calendario e tutte le partite
- Le probabili di Messico-Sudafrica e Corea del Sud-Rep.Ceca
- Dalla Spagna al Brasile: le 48 probabili formazioni
- Tutti i convocati al Mondiale
- E tutti i commissari tecnici
- Gli infortunati che saltano il Mondiale
- Mondiali 2026, tutti gli stadi (e le loro storie)
- Le maglie della Coppa del Mondo
- L'albo d'oro
- Tutte le mascotte dei Mondiali
- Non solo Trionda: i palloni della storia dei Mondiali
Brasile, tutti pazzi per O'Ney
Nonostante l'età e i problemi fisici, Neymar è stato convocato dal Brasile. A Novo Hamburgo, nella regione di Porto Alegre, è stato inaugurato un gigantesco murale dedicato al 10 della Seleção: un'opera realizzata direttamente sull'asfalto che occupa circa 850 metri quadrati e oltre 200 metri di strada tra verde, giallo e blu
Tutti i giocatori che salteranno i Mondiali per infortunio
Ma i due giocatori del Marocco non sono gli unici che saranno costretti a saltare i Mondiali per infortunio. Da Karl a Wesley: la lista completa
Due assenti dell'ultimora nel MaroccoVai al contenuto
Due infortuni per il Marocco: out Aguerd e Abde
La nazionale nord africana perde il difensore Nayef Aguerd e il giovane talento offensivo Ez Abde. Al loro posto il Commissario Tecnico Ouahbi ha convocato Marwane Saadane e Amine Sbai
Iran, la calorosa accoglienza dei tifosi messicani
La nazionale iraniana sta soggiornando a Tijuana, città al confine con gli Stati Uniti scelta come quartier generale a causa degli ostacoli logistici imposti da Washington. Qui stanno ricevendo un grande sostegno da parte dei tifosi messicani, con decide di persone che li hanno accolti al grido di "Vamos Iran!". Un gruppo di tifosi ha fermato i giocatori iraniani per firme e autografi, in un grande clima di festa. È diventato virale un video di un tifoso dell'Iran che, fuori dall'hotel della Nazionale, ha voluto ringraziare per questa calorosa accoglienza cantando: "Olé, olé, olé, olé, Messico, Messico"
Mondiali, un'occasione per mettersi in mostra... Anche per il mercato
I Mondiali vedranno in campo i migliori giocatori da tutte le Nazionali, ma sarà anche un'occasione per mettersi in mostra e scoprire nuovi talenti, anche in ottica calciomercato
Calciomercato: news e trattative di oggi LIVEVai al contenuto
Italia, Malagò: "Se sarò eletto andremo ai Mondiali? Garantisco, ci saremo"
Al Mondiale non ci sarà l'Italia, che per la terza volta consecutiva non è riuscita a qualificarsi. Ora servirà una riforma totale, che partirà dalla presidenza della Figc. In una lunga intervista al Corriere della Sera, il candidato Giovanni Malagò ha detto: "La credibilità si ricostruisce attraverso i risultati sportivi. Bisogna accelerare il sostegno ai vivai, fare un patto fra tutti i soggetti per valorizzare gli italiani, ne beneficerebbero tutti. Nella pallavolo un accordo fra Federazione e Lega ha posto le basi per la generazione d’oro". Malagò, inoltre, afferma di guardare a un orizzonte di sei anni: gli obiettivi sarebbero così la qualificazione al prossimo Mondiale e gli Europei del 2032. "Un mandato di due anni più quattro e poi stop, mi tirerei indietro". E non si nasconde "Se sarò eletto andremo ai Mondiali? Garantisco, ci saremo". Qui tutte le sue parole
Le probabili formazioni di Messico-Sudafrica e Corea del Sud-Rep. Ceca
Dopo 16 anni, il Mondiale di calcio verrà aperto ancora da una sfida tra Messico e Sudafrica. Stavolta però non si giocherà a Johannesburg, ma allo stadio Azteca di Città del Messico. Nella notte l'altro match del girone A tra Corea del Sud e Repubblica Ceca. Ecco le probabili formazioni delle prime due partite dei Mondiali 2026. Il milanista Gimenez e il portiere Ochoa sono destinati alla panchina
Quali saranno le prime formazioni dei Mondiali 2026? Le ultime news e le probabiliVai al contenuto
Inni nazionali: cosa cambia?
Dimenticavi la solita linea dei 22 giocatori titolari inframezzati dalla quaterna arbitrale: a partire da questo Mondiale tutti i giocatori delle due squadre entreranno in campo, compresi quelli che si siederanno in panchina. Sul terreno di gioco anche le bandiere delle Nazionali, che copriranno le due metà del campo. Al momento degli inni nazionali, i due gruppi si andranno a schierare intorno al cerchio di centrocampo, uno di fronte all'altro. L'idea dietro a questa novità? Di Alessandro Del Piero, come rivelato dal presidente della Fifa Gianni Infantino
Infantino: "Visto negato all'arbitro somalo? Non controlliamo tutto"
Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha parlato del visto negato all'arbitro somalo: "Abbiamo cercato di trovare una soluzione, ma non possiamo controllare tutto - ha detto -. A volte cui si riesce e altre no. Siamo riusciti a portare l'Iran al Mondiale nonostante le circostanze, non so quanti altri ce l'avrebbero fatta. Prezzi dei biglietti alti? I più bassi rispetto a tutti gli sport americani... ". Qui tutte le sue parole
Mondiali 2026, il programma di oggi
Ma questa sera non ci sarà soltanto la cerimonia d'apertura, ma anche la partita inaugurale del torneo. Allo Stadio Azteca (alle 21:00 orario italiano) scenderanno in campo Messico e Sudafrica. Ma non sarà l'unica partita di giornata: ecco il programma completo di oggi
Mondiali 2026, le partite in programma oggiVai al contenuto
Omar Artan accolto da eroe a Mogadiscio: in migliaia allo stadio
A Mogadiscio migliaia di persone hanno accolto Omar Artan come un vero e proprio eroe nazionale. All'arbitro, dopo 11 ore di interrogatorio all'aeroporto di Miami, non è stato concesso il visto per entrare negli Stati Uniti ed è stato costretto a tornare in partia. QUI la ricostruzione del caso
Toronto e Los Angeles, le altre cerimonie d'apertura
Ma quella in Messico non sarà l'unica cerimonia d'apertura. Come comunicato dalla FIFA, infatti, la cerimonia d'apertura continuerà anche a Toronto (il 12 giugno ore 21:00) e Los Angeles (il 13 giugno ore 3:00). "A partire da Città del Messico e proseguendo nei giorni successivi con Toronto e Los Angeles - ha comunicato la Fifa -, queste cerimonie uniranno musica, cultura e calcio in un modo che riflette sia l’identità di ogni nazione sia l’unità che caratterizza questo torneo. È un modo straordinario per dare il via a una celebrazione davvero globale"
Questa sera la "prima" cerimonia d'apertura
Questa sera (alle 19:30 orario italiano) allo stadio Azteca andrà in scena la cerimonia d'apertura dei Mondiali 2026. Lo storico stadio messicano sarà il primo a ospitare tre partite inaugurali dei Mondiali, dopo l'edizione 1970 e quella 1986. Sarà uno spettacolo lungo 90 minuti, ma il momento più atteso sarà la performance di Shakira e Burna Boy, che canteranno dal vivo "Dai Dai", la canzone ufficiale del torneo. Insieme a loro, si alterneranno sul palco anche i messicani Alejandro Fernández, Lila Downs e Belinda, il venezuelano Danny Ocean, il colombiano J Balvin e la sudafricana Tyla, oltre ai Maná e ai Los Ángeles Azules
Benvenuti ai Mondiali!
Manca sempre meno all'inizio dei Mondiali 2026. Messico, Stati Uniti e Canada si prepara a dare il benvenuto a milioni di tifosi, in quella che è una delle manifestazioni sportive più seguite al mondo. 48 nazionali e una sola vincitrice: sta per iniziare un'estate ricca di gol ed emozioni