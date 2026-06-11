Mondiali, le news di oggi: attesa per la cerimonia d'apertura. Diretta live

Al Mondiale non ci sarà l'Italia, che per la terza volta consecutiva non è riuscita a qualificarsi. Ora servirà una riforma totale, che partirà dalla presidenza della Figc. In una lunga intervista al Corriere della Sera, il candidato Giovanni Malagò ha detto: "La credibilità si ricostruisce attraverso i risultati sportivi. Bisogna accelerare il sostegno ai vivai, fare un patto fra tutti i soggetti per valorizzare gli italiani, ne beneficerebbero tutti. Nella pallavolo un accordo fra Federazione e Lega ha posto le basi per la generazione d’oro". Malagò, inoltre, afferma di guardare a un orizzonte di sei anni: gli obiettivi sarebbero così la qualificazione al prossimo Mondiale e gli Europei del 2032. "Un mandato di due anni più quattro e poi stop, mi tirerei indietro". E non si nasconde "Se sarò eletto andremo ai Mondiali? Garantisco, ci saremo". Qui tutte le sue parole