Le Nazionali che hanno perso più finali ai Mondiali. CLASSIFICA

Sfuma la quarta Coppa del mondo per l'Argentina, sconfitta dalla Spagna al MetLife Stadium. Si tratta della quarta finale persa in un Mondiale dall'Albiceleste, che eguaglia un'altra big tra le Nazionali destinate più volte al secondo posto ai Mondiali. Sono 'solo' dieci le squadre che rientrano in questa speciale classifica: ricordi le altre?
- 1958: Brasile-Svezia 5-2
- Finali disputate: 1
- Vittorie: 0
- 2018: Francia-Croazia 4-2
- Finali disputate: 1
- Vittorie: 0
- 1938: Italia-Ungheria 4-2
- 1954: Germania Ovest-Ungheria 3-2
- Finali disputate: 2
- Vittorie: 0
- 1934: Italia-Cecoslovacchia 2-1 d.t.s
- 1962: Brasile-Cecoslovacchia 3-1
- Finali disputate: 2
- Vittorie: 0
- 1970: Brasile-Italia 4-1
- 1994: Brasile-Italia 3-2 d.c.r.
- Finali disputate: 6
- Vittorie: 4 (1934, 1938, 1982, 2006)
- 1950: Uruguay-Brasile 2-1
- 1998: Francia-Brasile 3-0
- Finali disputate: 7
- Vittorie: 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
- 2006: Italia-Francia 6-4 d.c.r.
- 2022: Argentina-Francia 7-5 d.c.r.
- Finali disputate: 4
- Vittorie: 2 (1998, 2018)
- 1974: Germania Ovest-Olanda 2-1
- 1978: Argentina-Olanda 3-1 d.t.s.
- 2010: Spagna-Olanda 1-0 d.t.s.
- Finali disputate: 3
- Vittorie: 0
- 1966: Inghilterra-Germania Ovest 4-2 d.t.s
- 1982: Italia-Germania Ovest 3-1
- 1986: Argentina-Germania Ovest 3-2
- 2002: Brasile-Germania 2-0
- Finali disputate: 8
- Vittorie: 4 (1954, 1974, 1990, 2014)
- 1930: Uruguay-Argentina 4-2
- 1990: Germania Ovest-Argentina 1-0
- 2014: Germania-Argentina 1-0 d.t.s.
- 2026: Spagna-Argentina 1-0 d.t.s.
- Finali disputate: 7
- Vittorie: 3 (1978, 1986, 2022)