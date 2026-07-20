 Le nazionali che hanno perso più finali ai Mondiali. Argentina 1^. Classifica | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Le Nazionali che hanno perso più finali ai Mondiali. CLASSIFICA

Mondiali fotogallery
10 foto

Sfuma la quarta Coppa del mondo per l'Argentina, sconfitta dalla Spagna al MetLife Stadium. Si tratta della quarta finale persa in un Mondiale dall'Albiceleste, che eguaglia un'altra big tra le Nazionali destinate più volte al secondo posto ai Mondiali. Sono 'solo' dieci le squadre che rientrano in questa speciale classifica: ricordi le altre?

ITALIA, GUARDIOLA INCONTRA MALDINI E LEONARDO. NEWS LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

I più giovani campioni del mondo: Yamal solo 5°

CLASSIFICA

Con la vittoria della sua Spagna contro l'Argentina in finale, Lamine Yamal si laurea campione...

20 foto

Nazionali, le panchine delle big dopo il Mondiale

Mondiali

Un Mondiale di cambiamenti: sono ben 18, sulle 48 nazionali partecipanti, gli allenatori che non...

16 foto

Le Nazionali che hanno perso più finali mondiali

Mondiali

Sfuma la quarta Coppa del mondo per l'Argentina, sconfitta dalla Spagna al MetLife Stadium. Si...

10 foto

Torres, lo 'Squalo' che ha azzannato il Mondiale

il profilo

È l'uomo che ha regalato il Mondiale alla Spagna, subentrato protagonista come Gotze e decisivo...

13 foto

Paredes, rissa ed espulsione dopo la finale

Mondiali

Leandro Paredes è stato il protagonista in negativo della finale tra Spagna e Argentina: entrato...

13 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Da Madrid a New York, la grande festa della Spagna

    Mondiali

    New York e Madrid unite da un filo rosso, anzi, unite dalla Roja capace di vincere il suo secondo...

    Vinco il Mondiale e... mi tatuo de la Fuente!

    promesse mundial

    Una promessa è una promessa: ed è de la Fuente a ricordarlo ai suoi ragazzi dopo la vittoria....

    Spagna, ha vinto la squadra con un'idea di calcio

    Giuseppe Bergomi