 Coppie padre figlio ai Mondiali nella storia: dai Maldini ai Simeone e Haaland | Sky Sport
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Le coppie padre-figlio ai Mondiali nella storia: dai Maldini agli Haaland

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Tale padre, tale figlio. Tanti ragazzi scelgono di diventare calciatori seguendo le orme paterne. Molti ce la fanno, ma non è affatto scontato che tutti in famiglia si tolgano una delle più grandi soddisfazioni possibili in carriera, partecipare a un Mondiale. In quest'edizione sono in quattro a entrare in una cerchia che comprende ora 31 famiglie. Ecco quali sono, compreso chi ha giocato in nazionali diverse o è stato persino allenato dal papà

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