Le coppie padre-figlio ai Mondiali nella storia: dai Maldini agli Haaland
Tale padre, tale figlio. Tanti ragazzi scelgono di diventare calciatori seguendo le orme paterne. Molti ce la fanno, ma non è affatto scontato che tutti in famiglia si tolgano una delle più grandi soddisfazioni possibili in carriera, partecipare a un Mondiale. In quest'edizione sono in quattro a entrare in una cerchia che comprende ora 31 famiglie. Ecco quali sono, compreso chi ha giocato in nazionali diverse o è stato persino allenato dal papà
- Alf-Inge Haaland: ha partecipato al Mondiale 1994
- Erling Braut Haaland: parteciperà al Mondiale 2026
- Diego Pablo Simeone: ha partecipato ai Mondiali 1994, 1998 e 2002
- Giuliano Simeone: parteciperà al Mondiale 2026
- Pablo Paz: ha partecipato al Mondiale 1998
- Nico Paz: parteciperà al Mondiale 2026
- Patrick Kluivert: ha partecipato al Mondiale 1998
- Justin Kluivert: parteciperà al Mondiale 2026
- Lilian Thuram: ha partecipato ai Mondiali 1998, 2002 e 2006
- Marcus Thuram: ha partecipato al Mondiale 2022 e parteciperà al Mondiale 2026
- Claudio Reyna: ha partecipato ai Mondiali 1994, 1998, 2002 e 2006
- Giovanni Reyna: ha partecipato al Mondiale 2022 e parteciperà al Mondiale 2026
- Peter Schmeichel: ha partecipato al Mondiale 1998
- Kasper Schmeichel: ha partecipato ai Mondiali 2018 e 2022
- Danny Blind: ha partecipato ai Mondiali 1990 e 1994
- Daley Blind: ha partecipato ai Mondiali 2014* e 2022*
- Mazinho: ha partecipato ai Mondiali 1990 e 1994 con il Brasile
- Thiago Alcantara: ha partecipato al Mondiale 2018 con la Spagna
- Alexandre Guimaraes: ha partecipato al Mondiale 1990
- Celso Borges: ha partecipato ai Mondiali 2014, 2018 e 2022
- Vladimir Weiss: ha partecipato al Mondiale 1990 con la Cecoslovacchia
- Vladimir Weiss: ha partecipato al Mondiale 2010* con la Slovacchia
- Javier Hernandez Gutierrez: ha partecipato al Mondiale 1986
- Javier Hernandez Balcazar: ha partecipato ai Mondiali 2010, 2014 e 2018
- Miguel Angel Alonso: ha partecipato al Mondiale 1982
- Xabi Alonso: ha partecipato ai Mondiali 2010 e 2014
- Miguel Reina: ha partecipato al Mondiale 1966
- Pepe Reina: ha partecipato ai Mondiali 2006, 2010, 2014 e 2018
- Pablo Forlan: ha partecipato ai Mondiali 1966 e 1974
- Diego Forlan: ha partecipato ai Mondiali 2002, 2010 e 2014
- Jan Kozak: ha partecipato al Mondiale 1982 con la Cecoslovacchia
- Jan Kozak: ha partecipato al Mondiale 2010 con la Slovacchia
- Wlodzimierz Smolarek: ha partecipato ai Mondiali 1982 e 1986
- Ebi Smolarek: ha partecipato al Mondiale 2006
- Anders Linderoth: ha partecipato al Mondiale 1978
- Tobias Linderoth: ha partecipato ai Mondiali 2002 e 2006
- Roy Andersson: ha partecipato al Mondiale 1978
- Patrik Andersson: ha partecipato al Mondiale 1994
- Daniel Andersson: ha partecipato ai Mondiali 2002 e 2006
- Cha Bumkun: ha partecipato al Mondiale 1986
- Cha Duri: ha partecipato ai Mondiali 2002 e 2010
- Julio Montero Castillo: ha partecipato ai Mondiali 1970 e 1974
- Paolo Montero: ha partecipato al Mondiale 2022
- Cesare Maldini: ha partecipato al Mondiale 1962
- Paolo Maldini: ha partecipato ai Mondiali 1990, 1994, 1998* e 2022
- Jean Djorkaeff: ha partecipato al Mondiale 1966
- Youri Djorkaeff: ha partecipato ai Mondiali 1998 e 2002
- Jan Verheyen: ha partecipato al Mondiale 1970
- Gert Verheyen: ha partecipato ai Mondiali 1998 e 2002
- Manuel Sanchis: ha partecipato al Mondiale 1966
- Manolo Sanchis: ha partecipato al Mondiale 1990
- Nicolae Lupescu: ha partecipato al Mondiale 1970
- Ionut Lupescu: ha partecipato ai Mondiali 1990 e 1994
- FAMIGLIA RIO (Francia)
- Roger Rio (Mondiale 1934) e Patrice Rio (1978) - In foto
- FAMIGLIA DA GUIA (Brasile)
- Domingos da Guia (Mondiale 1938) e Ademir da Guia (Mondiale 1974)
- FAMIGLIA VANTOLRA (Spagna e Messico)
- Marti Vantolra (Mondiale 1934 - Spagna) e Jose Vantolra (Mondiale 1970 - Messico)
- FAMIGLIA PEREZ (Messico)
- Luis Perez (Mondiale 1930) e Mario Perez (Mondiale 1950)