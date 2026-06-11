Tale padre, tale figlio. Tanti ragazzi scelgono di diventare calciatori seguendo le orme paterne. Molti ce la fanno, ma non è affatto scontato che tutti in famiglia si tolgano una delle più grandi soddisfazioni possibili in carriera, partecipare a un Mondiale. In quest'edizione sono in quattro a entrare in una cerchia che comprende ora 31 famiglie. Ecco quali sono, compreso chi ha giocato in nazionali diverse o è stato persino allenato dal papà

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