Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
ARG-
EGY-
SVI-
COL-
USA1
BEL4
MondialiOttavi - martedì 7 luglio 2026Ottavi - mar 7 lugAtlanta Stadium
Argentina
18:00
Egitto
Argentina18:00 Egitto
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • NOTIZIE

Argentina-Egitto, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

Dopo aver eliminato Capo Verde (non senza qualche difficoltà) l'Argentina trova sulla sua strada l'Egitto: in palio un posto ai quarti contro Svizzera o Colombia. Scaloni sceglie Julian Alvarez al posto di Lautaro Martinez per affiancare Messi in attacco. A centrocampo c'è Paredes dal 1', in difesa Tagliafico al posto di Medina. Nell’Egitto Hassan gioca in coppia con Salah. Parte in panchina Marmoush. Si gioca ad Atlanta, calcio d'inizio alle 18

LE FORMAZIONI UFFICIALI 

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Mac Allister, Enzo Fernandez; Messi, Alvarez. Ct. Scaloni 


EGITTO (4-4-2): Shobeir; Hany, Hafez, Ibrahim, Rabia; Ashour, Zico, Lasheen, Attia; Salah, Hassan. Ct. Hassan

 

LIVE

Svizzera-Colombia (alle 22) l'ultimo ottavo

La vincitrice di Argentina-Egitto attenderà poi la sua avversaria, decisa dalla sfida tra Svizzera e Colombia, in campo alle 22 italiane

Svizzera-Colombia, le probabili formazioni

Svizzera-Colombia, le probabili formazioni

Vai al contenuto

Accadde oggi: quel gol-lampo senza far toccare palla alla Germania

La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Quello di oggi è un gol segnato il 7 luglio 1974, in una finale Mondiale. Dopo 88 secondi dal fischio d'inizio, con una serie di 16 passaggi. E quando la Germania toccò il suo primo pallone era già sotto 1-0...

Mondiali, accadde oggi. Il rigore-lampo di Neeskens: dal fischio d'inizio al gol la Germania non tocca mai palla

Mondiali, accadde oggi. Il rigore-lampo di Neeskens: dal fischio d'inizio al gol la Germania non tocca mai palla

Vai al contenuto

Presentato il pallone della finale

Se l'Argentina sogna una nuova finale dopo quella vinta del 2022, il pallone per la partita più attesa è già stato presentato. Si chiama "Trionda Final" e sarà utilizzato anche nelle semifinali e nella finale per il terzo posto. Le foto e la spiegazione dei  dettagli

Mondiali, svelato il 'Trionda Final': il pallone delle semifinali e delle finali. FOTO

Mondiali, svelato il 'Trionda Final': il pallone delle semifinali e delle finali. FOTO

Vai al contenuto

Lautaro parte dalla panchina: il rendimento degli "italiani" al Mondiale

Nessun giocatore di Serie A in campo da titolare, in Argentina-Egitto, ma parecchi ex. Erano 66, in partenza, i calciatori del campionato italiano ai Mondiali: vediamo come sono andati o come stanno andando

Il rendimento dei 66 giocatori del nostro campionato al Mondiale

Il rendimento dei 66 giocatori del nostro campionato al Mondiale

Vai al contenuto

Ma l'Argentina ha veramente il cammino più facile?

L'analisi dei possibili percorsi verso la finale delle big (rimaste in corsa)

Mondiali, l'Argentina ha davvero il percorso più facile? I tabelloni delle big

Mondiali, l'Argentina ha davvero il percorso più facile? I tabelloni delle big

Vai al contenuto

Argentina, le scelte di Scaloni

C'è Julian Alvarez in attacco, al fianco di Messi. Parte fuori Lautaro Martinez. Novità anche in difesa, con Tagliafico al posto di Medina, e a centrocampo dove gioca dal 1' Paredes (fuori Almada)

  • ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Mac Allister, Enzo Fernandez; Messi, Alvarez. Ct. Scaloni

Il trend dei gol nel recupero

Un Mondiale in cui le partite non finiscono mai: tante rimonte con gol decisivi segnati nel recupero, trend che si è ripetuto anche in Portogallo-Spagna con la rete di Merino. Considerando i gol oltre il 90' (e il 120'), ne sono già stati segnati più di quelli realizzati nella fase a eliminazione diretta sommando tutte le edizioni passate

Mondiali last minute: gol e rimonte nei minuti di recupero come mai prima

Mondiali last minute: gol e rimonte nei minuti di recupero come mai prima

Vai al contenuto

Messi per riprendersi la vetta solitaria

Messi è uno dei tre capocannonieri di questo Mondiale, in cui tutti i big più attesi non stanno tradendo le aspettative. Leo però ha una partita in meno...

Haaland raggiunge Messi e Mbappé, Lukaku a tre: la classifica marcatori dei Mondiali

Haaland raggiunge Messi e Mbappé, Lukaku a tre: la classifica marcatori dei Mondiali

Vai al contenuto

Argentina-Egitto: come sono arrivate agli ottavi

Ai sedicesimi sia Argentina che Egitto hanno dovuto sudare: i campioni in carica per battere Capo Verde, vittoria ottenuta ai supplementari, mentre a Salah e compagni non sono bastati i 120' per superare l'Australia, eliminata ai rigori. Chi passa trova la vincente di Svizzera-Colombia, l'ultimo ottavo in programma (stasera alle 22). Per il resto, gli altri quarti di finale sono tutti già definiti

Il tabellone del Mondiale: il Belgio batte gli Stati Uniti e va ai quarti

Il tabellone del Mondiale: il Belgio batte gli Stati Uniti e va ai quarti

Vai al contenuto
statistiche

Argentina ed Egitto si affronteranno per la prima volta in  assoluto ai Mondiali; l'ultimo precedente tra le due Nazionali risale a  un'amichevole del 2008, vinta per 2-0 dai sudamericani grazie ai gol di  Sergio Agüero e Nicolás Burdisso.

statistiche

L'Argentina ha  vinto tutte le ultime otto partite disputate contro Nazionali africane  ai Mondiali, incluse due nel 2026 (3-0 contro l'Algeria e 3-2 contro  Capo Verde); nessuna squadra nella storia della competizione ha mai  vinto tre sfide contro avversarie africane in una singola edizione.

statistiche

I campioni in carica hanno vinto ciascuna delle ultime cinque partite disputate agli ottavi  di finale dei Mondiali; l'Italia resta l'unica detentrice del titolo a  essere stata eliminata in questa fase, nel 1986 contro la Francia  (0-2).

statistiche

L'Egitto potrebbe  diventare soltanto la quinta Nazionale africana a raggiungere i quarti  di finale dei Mondiali, dopo Camerun (1990); Senegal (2002); Ghana  (2010) e Marocco (2022). I Faraoni sono ancora imbattuti nel torneo in  corso (1 vittoria, 3 pareggi), dopo avere perso cinque delle sette  partite disputate nelle fasi finali prima del 2026.

statistiche

L'Argentina ha  segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime 10 partite dei  Mondiali; l'unica Nazionale ad avere realizzato almeno due marcature in  11 match consecutivi nella fase finale è stata l'Uruguay, tra il 1930 e  il 1954.

statistiche

L'Egitto ha sia  segnato (otto reti) che subito gol (nove) in ciascuna delle ultime sei  partite dei Mondiali; l'unica Nazionale africana a essere sia andata a  bersaglio che incassato gol per sette gare di fila nella fase finale è  stata il Ghana (dal 2010 al 2022).

statistiche

Tra  le 16 squadre qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali, soltanto  il Paraguay ha effettuato più pressioni ad alta intensità (1422)  rispetto all'Egitto (1197), e solo il Canada ha applicato  pressioni ad alta intensità per una percentuale maggiore (47.6%)  rispetto ai Faraoni (45.9%).

statistiche

Lionel Messi arriva  agli ottavi di finale dei Mondiali 2026 come miglior marcatore del  torneo, con sette gol; inoltre, avendone segnati sette anche nel 2022, è  il primo giocatore ad avere realizzato almeno sette reti in due diverse  edizioni della fase finale. L'unico calciatore dell'Argentina a contare  più marcature in una singola edizione della Coppa del Mondo è stato  Guillermo Stabile, nel 1930 (otto).

statistiche

Lionel Messi è  l'unico giocatore ad avere segnato in tutte le quattro partite  dell'Argentina ai Mondiali di quest'anno. Soltanto cinque calciatori  sono andati a bersaglio nelle prime cinque sfide di una Nazionale in una  singola edizione del torneo: Just Fontaine per la Francia nel 1958;  Jairzinho per il Brasile nel 1970; Gerd Müller per la Germania nel 1970;  Rivaldo per il Brasile nel 2002 e James Rodríguez per la Colombia nel  2014.

statistiche

Mohamed Salah ha  creato 16 occasioni da rete in questo Mondiale - nessun giocatore ha  fatto meglio (16 anche Leandro Trossard) prima degli ottavi di finale -  si tratta del terzo dato più alto mai registrato (dal 1966) da un  giocatore africano in una singola edizione della fase finale, dopo  Stephen Appiah per il Ghana nel 2006 (17) e Kevin-Prince Boateng per il  Ghana nel 2010 (18).