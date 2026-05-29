Argentina ed Egitto si affronteranno per la prima volta in assoluto ai Mondiali; l'ultimo precedente tra le due Nazionali risale a un'amichevole del 2008, vinta per 2-0 dai sudamericani grazie ai gol di Sergio Agüero e Nicolás Burdisso.
Argentina-Egitto, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo aver eliminato Capo Verde (non senza qualche difficoltà) l'Argentina trova sulla sua strada l'Egitto: in palio un posto ai quarti contro Svizzera o Colombia. Scaloni sceglie Julian Alvarez al posto di Lautaro Martinez per affiancare Messi in attacco. A centrocampo c'è Paredes dal 1', in difesa Tagliafico al posto di Medina. Nell’Egitto Hassan gioca in coppia con Salah. Parte in panchina Marmoush. Si gioca ad Atlanta, calcio d'inizio alle 18
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Mac Allister, Enzo Fernandez; Messi, Alvarez. Ct. Scaloni
EGITTO (4-4-2): Shobeir; Hany, Hafez, Ibrahim, Rabia; Ashour, Zico, Lasheen, Attia; Salah, Hassan. Ct. Hassan
Svizzera-Colombia (alle 22) l'ultimo ottavo
La vincitrice di Argentina-Egitto attenderà poi la sua avversaria, decisa dalla sfida tra Svizzera e Colombia, in campo alle 22 italiane
Svizzera-Colombia, le probabili formazioniVai al contenuto
Accadde oggi: quel gol-lampo senza far toccare palla alla Germania
La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Quello di oggi è un gol segnato il 7 luglio 1974, in una finale Mondiale. Dopo 88 secondi dal fischio d'inizio, con una serie di 16 passaggi. E quando la Germania toccò il suo primo pallone era già sotto 1-0...
Mondiali, accadde oggi. Il rigore-lampo di Neeskens: dal fischio d'inizio al gol la Germania non tocca mai pallaVai al contenuto
Presentato il pallone della finale
Se l'Argentina sogna una nuova finale dopo quella vinta del 2022, il pallone per la partita più attesa è già stato presentato. Si chiama "Trionda Final" e sarà utilizzato anche nelle semifinali e nella finale per il terzo posto. Le foto e la spiegazione dei dettagli
Mondiali, svelato il 'Trionda Final': il pallone delle semifinali e delle finali. FOTOVai al contenuto
Lautaro parte dalla panchina: il rendimento degli "italiani" al Mondiale
Nessun giocatore di Serie A in campo da titolare, in Argentina-Egitto, ma parecchi ex. Erano 66, in partenza, i calciatori del campionato italiano ai Mondiali: vediamo come sono andati o come stanno andando
Il rendimento dei 66 giocatori del nostro campionato al MondialeVai al contenuto
Ma l'Argentina ha veramente il cammino più facile?
L'analisi dei possibili percorsi verso la finale delle big (rimaste in corsa)
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Argentina, le scelte di Scaloni
C'è Julian Alvarez in attacco, al fianco di Messi. Parte fuori Lautaro Martinez. Novità anche in difesa, con Tagliafico al posto di Medina, e a centrocampo dove gioca dal 1' Paredes (fuori Almada)
- ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Mac Allister, Enzo Fernandez; Messi, Alvarez. Ct. Scaloni
Il trend dei gol nel recupero
Un Mondiale in cui le partite non finiscono mai: tante rimonte con gol decisivi segnati nel recupero, trend che si è ripetuto anche in Portogallo-Spagna con la rete di Merino. Considerando i gol oltre il 90' (e il 120'), ne sono già stati segnati più di quelli realizzati nella fase a eliminazione diretta sommando tutte le edizioni passate
Mondiali last minute: gol e rimonte nei minuti di recupero come mai primaVai al contenuto
Messi per riprendersi la vetta solitaria
Messi è uno dei tre capocannonieri di questo Mondiale, in cui tutti i big più attesi non stanno tradendo le aspettative. Leo però ha una partita in meno...
Haaland raggiunge Messi e Mbappé, Lukaku a tre: la classifica marcatori dei MondialiVai al contenuto
Argentina-Egitto: come sono arrivate agli ottavi
Ai sedicesimi sia Argentina che Egitto hanno dovuto sudare: i campioni in carica per battere Capo Verde, vittoria ottenuta ai supplementari, mentre a Salah e compagni non sono bastati i 120' per superare l'Australia, eliminata ai rigori. Chi passa trova la vincente di Svizzera-Colombia, l'ultimo ottavo in programma (stasera alle 22). Per il resto, gli altri quarti di finale sono tutti già definiti
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L'Argentina ha vinto tutte le ultime otto partite disputate contro Nazionali africane ai Mondiali, incluse due nel 2026 (3-0 contro l'Algeria e 3-2 contro Capo Verde); nessuna squadra nella storia della competizione ha mai vinto tre sfide contro avversarie africane in una singola edizione.
I campioni in carica hanno vinto ciascuna delle ultime cinque partite disputate agli ottavi di finale dei Mondiali; l'Italia resta l'unica detentrice del titolo a essere stata eliminata in questa fase, nel 1986 contro la Francia (0-2).
L'Egitto potrebbe diventare soltanto la quinta Nazionale africana a raggiungere i quarti di finale dei Mondiali, dopo Camerun (1990); Senegal (2002); Ghana (2010) e Marocco (2022). I Faraoni sono ancora imbattuti nel torneo in corso (1 vittoria, 3 pareggi), dopo avere perso cinque delle sette partite disputate nelle fasi finali prima del 2026.
L'Argentina ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime 10 partite dei Mondiali; l'unica Nazionale ad avere realizzato almeno due marcature in 11 match consecutivi nella fase finale è stata l'Uruguay, tra il 1930 e il 1954.
L'Egitto ha sia segnato (otto reti) che subito gol (nove) in ciascuna delle ultime sei partite dei Mondiali; l'unica Nazionale africana a essere sia andata a bersaglio che incassato gol per sette gare di fila nella fase finale è stata il Ghana (dal 2010 al 2022).
Tra le 16 squadre qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali, soltanto il Paraguay ha effettuato più pressioni ad alta intensità (1422) rispetto all'Egitto (1197), e solo il Canada ha applicato pressioni ad alta intensità per una percentuale maggiore (47.6%) rispetto ai Faraoni (45.9%).
Lionel Messi arriva agli ottavi di finale dei Mondiali 2026 come miglior marcatore del torneo, con sette gol; inoltre, avendone segnati sette anche nel 2022, è il primo giocatore ad avere realizzato almeno sette reti in due diverse edizioni della fase finale. L'unico calciatore dell'Argentina a contare più marcature in una singola edizione della Coppa del Mondo è stato Guillermo Stabile, nel 1930 (otto).
Lionel Messi è l'unico giocatore ad avere segnato in tutte le quattro partite dell'Argentina ai Mondiali di quest'anno. Soltanto cinque calciatori sono andati a bersaglio nelle prime cinque sfide di una Nazionale in una singola edizione del torneo: Just Fontaine per la Francia nel 1958; Jairzinho per il Brasile nel 1970; Gerd Müller per la Germania nel 1970; Rivaldo per il Brasile nel 2002 e James Rodríguez per la Colombia nel 2014.
Mohamed Salah ha creato 16 occasioni da rete in questo Mondiale - nessun giocatore ha fatto meglio (16 anche Leandro Trossard) prima degli ottavi di finale - si tratta del terzo dato più alto mai registrato (dal 1966) da un giocatore africano in una singola edizione della fase finale, dopo Stephen Appiah per il Ghana nel 2006 (17) e Kevin-Prince Boateng per il Ghana nel 2010 (18).