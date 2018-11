Lazio in apprensione per Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista, infatti, ha riportato un infortunio al tendine del ginocchio nella sfida pareggiata con il Sassuolo. A renderlo noto è il commissario tecnico della Serbia, Mladen Krstajic, nella conferenza stampa di apertura del ritiro della nazionale: “I giocatori a disposizione sono meno del previsto, perché alcuni devono ancora aggregarsi e abbiamo un calciatore che è arrivato infortunato, Milinkovic-Savic, che ha riportato un problema al ginocchio”. Lo staff medico serbo svolgerà gli esami del caso. La squadra sarà impegnata in due partite di Nations League con Montenegro (sabato 17) e Lituania (martedì 20). “Milinkovic-Savic mancherà sicuramente per la prossima sfida” ha aggiunto Krstajic, senza sbilanciarsi. Al momento, dunque, non è certo che il giocatore lasci il ritiro della nazionale per fare ritorno a Roma.

Punto fermo

Il serbo è uno dei calciatori più impiegati, da Simone Inzaghi, che lo sta impiegando con continuità nonostante un rendimento non sempre di alto livello. Milinkovic-Savic ha finora collezionato 15 presenze in stagione (11 in campionato e 4 in Europa League), trovando anche una rete in Serie A. Con la nazionale maggiore, invece, è arrivato a 10 presenze ma non ha ancora trovato il primo gol.