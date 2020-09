Debutto giovedì sera al Franchi contro la Bosnia, poi le trasferte in Olanda e in Polonia. Il girone di ritorno si chiuderà a Sarajevo il 18 novembre

È di nuovo tempo di Nazionale. L'Europeo in sospeso, si riparte dallo storico 9-1 all'Armenia di quasi un anno fa: l'ultimo match ufficiale degli Azzurri di Mancini che giovedì 4 settembre scenderanno in campo contro la Bosnia per la prima sfida di UEFA Nations League 2020/21. L'Italia, partecipante alla Lega A, è stata inserita nel Gruppo 1 insieme a Polonia (come nella scorsa edizione), Olanda e appunto Bosnia-Erzegovina. Questo il calendario della fase a gironi, con gare di andata e ritorno in blocchi di due partite: gli Azzurri chiuderanno il 18 novembre.