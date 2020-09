L'attaccante bosniaco parla in conferenza alla vigilia della sfida contro l'Italia, ma chiede di evitare le domande di mercato. Queste le parole di Dzeko: "La partita arriva in un momento particolare, non siamo al 100% e a noi manca anche Pjanic. Affrontare l'Italia è sempre un piacere"

Edin Dzeko vive questo momento tra campo e mercato. Il bosniaco è ora impegnato con la Nazionale, in attesa della sfida contro l'Italia. Ma si parla tanto anche del suo futuro e del suo possibile trasferimento alla Juventus. Un argomento che, però, l'attaccante ha voluto evitare. In conferenza stampa, infatti, Dzeko ha esplicitamente chiesto di non ricevere domande di mercato e si è concentrato soprattutto sulla sfida contro gli azzurri: "Dispiace che questa partita arrivi in un momento un po' particolare, né noi né l'Italia siamo al 100%, per quanto ci riguarda ci mancano molti giocatori fra cui Pjanic. Comunque cercheremo di ripetere, risultato a parte, la bella prestazione fatta a Torino contro gli azzurri", le sue parole.

Il botta e risposta con Florenzi leggi anche Mancini: "Ripartiamo da come eravamo 10 mesi fa" Ci sarà anche la sfida Florenzi contro Dzeko. L'esterno ha parlato così: "Saluterò Edin prima e dopo la partita, ma per 90 minuti sarà un nemico e se ci sarà da dargli una scarpata lo farò, così come lo farà lui". La risposta del bosniaco: "È un amico e lo resterà per sempre. Detto questo, fa sempre piacere giocare contro l'Italia anche se, purtroppo, ora non siamo al massimo".