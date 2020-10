Dopo lo 0-0 in Polonia, la Nazionale di Roberto Mancini si è allenata a Danzica per poi rientrare in Italia. Mercoledì 14 ottobre, al Gewiss Stadium di Bergamo, è prevista la sfida contro l'Olanda, valida per la quarta giornata della Nations League. Gli azzurri, per questa partita, dovranno fare a meno sia dello squalificato Andrea Belotti che dell'infortunato Manuel Lazzari, che si è fermato per un problema muscolare proprio in occasione dell'ultimo allenamento in Polonia. L'attaccante del Torino e l'esterno della Lazio abbandoneranno il gruppo e faranno ritorno presso i rispettivi club di appartenenza. Jack Bonaventura, invece, aveva già lasciato il ritiro della Nazionale a Danzica, per tornare in Italia per la nascita del figlio: il centrocampista della Fiorentina non tornerà a disposizione di Mancini per la sfida contro l'Olanda.