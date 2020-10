San Marino non faceva punti in una gara valida per le competizioni europee da 6 anni (da 20 anni in trasferta) ed era reduce da una serie di 40 sconfitte consecutive CORONAVIRUS: I DATI E LE NEWS DI MERCOLEDI'

Guardando il tabellino, probabilmente, si potrebbe pensare a una partita non indimenticabile. Ma per la Nazionale di San Marino lo 0-0 sul campo del Liechtenstein nella gara valida per la terza giornata del gruppo D2 di Nations League è un risultato storico. Con il pari di Vaduz, infatti, la squadra allenata da Franco Varrella è tornata a fare punti in un match valido per le competizioni europee dopo un digiuno di 6 anni (1-1 contro l’Estonia), quasi 20 anni addirittura se si considerano solo le gare giocate in trasferta (l’ultimo pareggio era arrivato nel 2001 contro la Lettonia).