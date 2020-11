Gli azzurri in campo in amichevole contro l'Estonia a Firenze mercoledì 11 novembre, poi gli impegni di Nations League con la Polonia a Reggio Emilia il 15 novembre e in trasferta contro la Bosnia il 18 novembre

Campionati fermi causa impegni delle nazionali e lo spettacolo della Nations League che torna nuovamente protagonista. Riflettori accesi sugli azzurri del Commissario tecnico Roberto Mancini che, causa isolamento dettato dalla positività al Covid non andrà in ritiro a Coverciano e non sarà sicuramente in panchina per l’amichevole contro l’Estonia in programma l'11 novembre a Firenze (ci sarà Chicco Evani al suo posto): la speranza di Mancini è quella di riuscire a tornare in panchina per le due gare di Nations League contro Polonia (15 novembre) e Bosnia (18 novembre). Italia che, ricordiamo, occupa attualmente il secondo posto nel Gruppo 1 di Lega A con 6 punti (3 pareggi e una vittoria), uno in meno rispetto alla Polonia capolista; 5 i punti dell’Olanda, 2 invece quelli della Bosnia, le altre due squadre presenti nel raggruppamento degli azzurri.