Vittoria per Olanda e Italia nel gruppo 1 della Lega A: azzurri primi a +1 sugli olandesi. Mertens (in gol) batte col Belgio l'Inghilterra, ma la doppietta di Eriksen (Danimarca-Islanda 2-1) lascia ancora aperto il girone. Vittorie anche per Turchia e del Galles contro l'Irlanda. Solo reti dalla Serie A in Slovenia-Kosovo: Kurtic replica a Muriqi, poi Ilicic decide la partita nel recupero. Rete anche per Ismajli dello Spezia con l'Albania. I verdetti: Bosnia retrocessa in Lega B, Estonia agli spareggi per la Lega D