11/11

Attaccante: MOUSSA DEMBÉLÉ (Lione, valore di mercato 40 mln) - In questo caso, come per altri, non siamo di fronte a un giovanissimo solo in attesa della prima chiamata. Dembélé ha 24 anni e gioca al Lione da due: 44 gol e 13 assist in cento presenze non sono bastati per Deschamps. E nemmeno la doppietta con cui ha eliminato il City negli scorsi quarti di Champions.



Il valore totale della squadra? Di ben 358 milioni (dati Transfermarkt)