MONTENEGRO-CIRPO 4-0 e ANDORRA-LETTONIA 0-5 - Due rappresentanti del calcio (per club) italiano anche nella Lega C. Marusic della Lazio è partito titolare sulla fascia del suo Montenegro. Contro c'era Grigoris Kastanos, terzo in Serie B col Frosinone. La partita è finita 4-0 per il Montenegro. Mentre in Andorra-Lettonia 0-5 ha giocato (a partita in corso per la Lettonia) anche Aleksejs Saveljevs, centrocampista del Mantova (Serie C).