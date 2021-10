Donnarumma: "A San Siro spero non ci siano fischi"

Il portiere della Nazionale prima degli impegni in Nations League: "Sono emozionato per il ritorno a Milano, spero non ci siano fischi anche perché abbiamo bisogno del pubblico per questo impegno importante. Poco spazio al PSG? Non credo condizioni il rendimento in Nazionale. Ora intorno all'Italia ci sono tante aspettative, vogliamo continuare a lavorare con umiltà e fare bene anche al Mondiale"

Gigio Donnarumma torna a Milano e giocherà a San Siro per la prima volta dopo l'addio al Milan. Il portiere del PSG difenderà la porta della Nazionale , nella gara che l'Italia giocherà contro la Spagna nella semifinale di Nations League. Per Donnarumma una partita particolare, perché giocata nel suo vecchio stadio: " Sono emozionato di tornare . Milano e il Milan sono state una parte importante della mia vita. Spero non ci siano fischi. Al club rossonero ho sempre dato tutto, fino all'ultimo, e se succedesse qualcosa di negativo mi dispiacerebbe anche perché è una gara importantissima, la semifinale di Nations League, una competizione a cui teniamo tanto, e quindi spero i tifosi possano aiutarci", ha dichiarato il portiere in conferenza stampa.

"Poco spazio al PSG? Non condizionerà rendimento in Nazionale"

Per Donnarumma appena quattro presenze in questa stagione, ma il portiere non è preoccupato per il suo rendimento con l'Italia: "Se ho paura di perdere il posto anche in Nazionale? Non ci sarà nessun problema. Sono a Parigi per giocare ed è normale che ci siano queste cose all'inizio. Ma sono sicuro che andrà tutto alla grande. A Parigi sono contento, vado avanti per la mia strada e sono sicuro si risolverà tutto. Ci sono tanti campioni e questo ti fa migliorare tanto, a volte ci sono anche delle sfide che fanno crescere sia dal punto di vista umano che calcistico. E poi non mi fanno sempre gol. Ho trovato uno spogliatoio molto compatto, si sta bene e viviamo tranquillamente con questi grandi campioni, allenandoci col sorriso e con la voglia di aiutarci. L'Italia e il PSG sono due squadre molto diverse. In Nazionale abbiamo un modo di giocare ben preciso, siamo contenti per come stanno andando le cose e ci mettiamo sempre a disposizione di Mancini. Impossibile fare un confronto tra queste due realtà".