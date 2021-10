Ancora una volta Italia-Spagna , ancora in semifinale. Esattamente tre mesi dopo la notte di Wembley, che permise agli azzurri di Roberto Mancini di approdare alla finalissima di Euro 2020 dopo una soffertissima vittoria ai calci di rigore, le due squadre se la giocheranno nel penultimo atto della Nations League. Italia e Spagna si affrontano a San Siro (fischio d'inizio alle ore 20.45), con l'obiettivo di raggiungere la finale che si giocherà domenica 10 ottobre (ancora al Meazza) alle 20.45 contro la vincente tra Belgio e Francia . Per gli sconfitti ci sarà la finale per il terzo posto, sempre domenica (ma alle ore 15), all'Allianz Stadium di Torino.

La probabile formazione dell'Italia

Roberto Mancini ripartirà dal classico 4-3-3, anche se il dubbio principale riguarda il ruolo del centravanti: il commissario tecnico non ha ancora deciso e nelle ultimissime ore precedenti al match sceglierà la soluzione migliore per provare a mettere in difficoltà la Spagna. Proprio per affrontare il possesso palla degli spagnoli, Mancini sta pensando di affidarsi al falso nueve, con Lorenzo Insigne che andrebbe a occupare il ruolo di punta centrale. Un'alternativa può essere rappresentata da Bernardeschi (sempre nell'ipotesi di un falso centravanti) oppure dalle due soluzioni più classiche che sono Kean e Raspadori. Per il resto nessun dubbio: difesa e centrocampo saranno gli stessi che ii sono visti per larga parte degli Europei, mentre in attacco spazio a Pellegrini e Chiesa (in vantaggio su Berardi) sugli esterni.

ITALIA (4-3-3) probabile formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Insigne, Pellegrini. Ct. Mancini