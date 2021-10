10/13 ©Ansa

Attaccante centrale: LORENZO INSIGNE - Il vero dubbio di Mancini è quello del centravanti, ruolo dove mancano le prime scelte Immobile e Belotti. Alla vigilia il Ct non ha provato nulla e scioglierà le riserve in mattinata dopo aver gestito le palle inattive. Come spiegato in conferenza le possibilità sono quattro: si va dal falso 9 Insigne, lui come Bernardeschi, oppure due centravanti puri come Kean e Raspadori. Proprio come Luis Enrique, quindi, anche il nostro Ct potrebbe ricorrere ad una prima punta "diversa"