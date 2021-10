L'Italia indosserà la maglia più leggera di sempre

L'Italia si prepara a scendere in campo per la Final Four della Nations League e lo farà con la maglia più leggera di sempre. La FIGC ha annunciato il lancio della nuova divisa, che verrà indossata dalla Nazionale di Roberto Mancini in occasione della sfida contro la Spagna. Questa maglia verrà utilizzata esclusivamente per le gare di Nations League, dopodiché verrà indossata dalla Nazionale femminile nelle gare di ottobre. Lo sponsor tecnico dell'Italia ha sviluppato Ultraweave, la sua tecnologia per l’abbigliamento ad alte prestazioni più leggera di sempre, progettata per offrire la maglia da gioco più veloce. Si tratta di un tessuto estremamente leggero, ingegnerizzato per migliorare la performance del calciatore. Il telaio di base pesa appena 72 grammi, un alleggerimento dovuto all'utilizzo del tessuto in woven caratterizzato da un'elasticità meccanica a 4 direzioni che rende giocatori e squadre più veloci e dinamici.