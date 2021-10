Da una parte la voglia del Belgio di arrivare finalmente in fondo a una competizione importante, dall'altra il desiderio di rivincita della Francia, dopo la pesante eliminazione agli ottavi negli ultimi Europei. Fischio d'inizio alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino: le probabili scelte di Martinez e Deschamps ITALIA-SPAGNA 1-2 Condividi:

Da una parte il Belgio, che dopo la semifinale ai Mondiali del 2018 e i quarti di finale raggiunti agli ultimi Europei, vuole finalmente completare il proprio percorso di crescita e arrivare in fondo a una grande competizione. Dall'altra la Francia, che l'ultimo Mondiale l'ha vinto e che vuole dimostrare che la rovinosa caduta agli Europei è stata soltanto un incidente di percorso. All'Allianz Stadium di Torino (fischio d'inizio alle ore 20.45) si affrontano due squadre che, per motivi diversi, vogliono assolutamente vincere e andare a giocarsi la finale di Nations League. Lo spettacolo è assicurato, ecco le possibili scelte di Martinez e Deschamps.

La probabile formazione del Belgio leggi anche Nations League, il programma della Final Four Martinez schiererà il 3-4-3, dove in difesa non ci sarà però una colonna come Vermaelen, non convocato: al suo posto spazio a Denayer, che completerà il terzetto composto da Alderweireld e Vertonghen. Ballottaggio sulla fascia destra, con Castagne in vantaggio su Meunier, mentre gli altri tre ruoli sulla linea del centorcampo saranno occupati da Witsel, Tielemans e Thorgen Hazard. Nessun dubbio sulla presenza di De Bruyne e Lukaku, con il tridente offensivo che dovrebbe essere completato da Eden Hazard (favorito su Ferreira Carrasco). BELGIO (3-4-3) probabile formazione: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, E. Hazard. Ct. Martinez