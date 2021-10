Berardi: "Mandato un segnale, ora la Svizzera"

Il migliore in campo, autore del secondo gol contro il Belgio: "Era importante vincere per il ranking, ma anche per dare un segnale dopo la sconfitta contro la Spagna. Ora prepariamoci al meglio per il 12 novembre con la Svizzera, sono sicuro che faremo bene". Dello stesso parere Acerbi: "Consapevoli che sarà una partita decisiva, dovremo assolutamente vincere"

L'Italia torna a vincere dopo il ko in semifinale contro la Spagna, batte 2-1 il Belgio e conquista il terzo posto nella Nations League. Migliore in campo Domenico Berardi, autore del secondo gol per gli azzurri e premiato a fine partita. L'attaccante del Sassuolo ha commentato così il successo sul Belgio: "Ci tenevamo a far subito bene, anche con la Spagna in undici ce la saremmo giocata. Ci tenevamo a vincere, era importante per il ranking e siamo contenti così. Per quanto mi riguarda, il mister mi chiede di svariare per tutto il campo e in attacco siamo in tanti ad avere ottime qualità. Ma l'importante oggi era vincere e dare un segnale". E adesso, appuntamento al 12 novembre per la gara decisiva per la qualificazione ai prossimi Mondiali contro la Svizzera: "Ci prepareremo al meglio. Sappiamo che dovremo fare una grande partita, ma sono sicuro che la faremo".