A poche ore dalla sfida per il 3° e 4° posto della Nations League, non possiamo non rivivere l'ultima sfida tra Belgio e Italia. Era il 2 luglio, quarti di finale di Euro 2020. Una notte da brividi per i tifosi italiani, dello slalom di Nicolò Barella nell'area dei diavoli rossi del Belgio, quella del tiro a giro di Lorenzo Insigne che porta l'Italia di Mancini alla semifinale di Wembley. La ricordate, sì?

VIDEO. RIVIVI BELGIO-ITALIA A EURO 2020