La Nations League apre alla possibilità di "accogliere" sei nazionali sudamericane. Lo ha annunciato il vicepresidente dell'Uefa, Zibi Boniek : "Quella che inizierà a giugno sarà l'ultima Nations League con questo format. Abbiamo avuto un meeting con la Conmebol e dal 2024 si dovrebbero unire al torneo alcune squadre sudamericane - le sue parole al portale polacco meczyki.pl - il calendario delle nazionali è ristretto, per cui non c'è troppo margine di manovra".

Certa la presenza di Brasile e Argentina

leggi anche

Mondiali biennali, ok per maggioranza dei tifosi

Al momento si tratta di un'ipotesi, che potrebbe però presto diventare realtà. Dopo la finalissima tra la vincitrice dell'Europeo e quella della Coppa America, che a giugno del 2022 vedrà di fronte Italia e Argentina a Londra, Uefa e Conmebol studiano quindi un'altra innovazione. La proposta di inserire nazionali sudarmericane in Nations League ha le sembianze di una risposta a distanza alla Fifa, che aveva proposto di giocare il Mondiale ogni due anni e non più ogni quattro. Tra le invitate ci saranno sicuramente Brasile e Argentina, alle quali saranno affiancate altre quattro nazionali. Resta da valutare quali saranno inserite in Lega A e quali in Lega B. Un argomento sul quale sarà fatta chiarezza nelle prossime settimane, come spiega Boniek: "Quale format sarà? Ci stiamo lavorando".