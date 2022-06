Gara d'esordio nel gruppo A1 di Nations League per la Francia. I campioni del mondo in carica affrontano allo Stade de France la Danimarca: Deschamps punta su Mbappé e Benzema davanti e lancia Theo dall'inizio, Hjulmand si affida alla qualità di Eriksen. Entrambe sono qualificate per i Mondiali in Qatar. L'ultimo precedente risale al 26 giugno 2018 e terminò 0-0. Diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD