Francia, Maignan si allena giocando a tennis

Calcio... ma non solo. Mike Maignan, infatti, è anche un grande appassionato di tennis. Il portiere francese del Milan, che è attualmente impegnato con la nazionale di Deschamps in Nations League, è stato taggato su Instagram da un suo amico, maestro di tennis, mentre era impegnato in un allenamento. "Titolare contro la Croazia, meritato! Quando vuoi ci alleniamo, forza fratello", ha scritto Arthur Loke sui social, confermando che il portiere del Milan scenderà in campo dal primo minuto nella gara di lunedì sera contro la Croazia.