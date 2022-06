Nations League, il calendario delle gare di oggi

Quattro le gare di Nations League in programma oggi: nella Lega A si affronteranno Belgio e Polonia, mentre il Galles ospiterà l'Olanda. Nella Lega B altre due gare: Irlanda-Ucraina e Scozia-Armenia. Il programma delle partite di oggi, con orari e canali per poterle seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW