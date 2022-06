Il difensore olandese della Juventus è stato costretto al cambio all'84' del match di Nations League contro il Galles. Non sono ancora certe le sue condizioni: il problema non sembra grave, nelle prossime ore il calciatore si sottoporrà a esami e accertamenti per capire con certezza l'entità del problema e l'eventualità che possa lasciare o meno il ritiro della sua nazionale

Mancavano pochi minuti alla fine di Galles-Olanda , match valevole per il secondo turno del Gruppo D di Nations League, quando Matthijs De Ligt è stato costretto al cambio a causa di un infortunio : il difensore olandese della Juventus, infatti, ha accusato un problema muscolare alla gamba destra e ha richiesto la sostituzione. Non sono ancora note le sue reali condizioni: la Juventus è preoccupata ma dalle prime sensazioni l'idea è che non si tratti di un problema serio (forse solo un affaticamento). Gli accertamenti sono attesi nelle prossime ore: da lì si potrà capire la vera entità del problema del difensore. Qualora venisse confermata l'ipotesi dell'affaticamento, non ci sarebbero problemi per restare in ritiro con la sua nazionale e preparare le ultime due sfide di Nations League, prima delle vacanze.

Le parole di De Ligt sul rinnovo: "Stiamo trattando"

A proposito della Juventus, Matthijs De Ligt (117 presenze e 8 gol in tre stagioni in bianconero) qualche giorno fa ha anche parlato della sua situazione. In scadenza a giugno 2024, il difensore della Juve sta trattando con il club per il rinnovo, come ha confermato lui stesso: "Stiamo trattando, quando sarà il momento deciderò cosa fare. Guardo sempre a ciò che è meglio per me. Il quarto posto consecutivo per due volte non basta, dovremo migliorare perché la Juventus è un club che vuole e deve sempre vincere".