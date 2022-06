Nations League, il calendario dei match di oggi

Al via questa sera il terzo turno di Nations League: la Spagna gioca in Svizzera (match trasmesso in diretta su Sky), mentre a Lisbona il Portogallo di CR7 affronterà la Repubblica Ceca. La Norvegia di Haaland ospita la Slovenia, in contemporanea con Svezia-Serbia, altro match della Lega B. Ecco il programma completo con tutti i match che si giocheranno oggi e che potrete seguire su Diretta Gol, in onda alle 20:45 su Sky Sport Football

Chiuso il secondo turno di Nations League, stasera inizia subito il terzo. Scendono in campo squadroni come la Spagna, ospite della Svizzera, e il Portogallo, che giocherà in casa contro la Repubblica Ceca, per lo scontro al vertice del Gruppo 2 (entrambe sono a quota 4, in prima e seconda posizione). Per la Lega B, invece, in programma c'è Norvegia-Slovenia e Svezia-Serbia. Quattro, invece, sono le partite di Lega C: Grecia-Cipro, Kosovo-Irlanda del Nord, Gibilterra-Bulgaria e Macedonia del Nord-Georgia. Infine, per la Lega D, c'è Malta-Estonia. Di seguito, il programma completo dei match di oggi.