Nuovo infortunio per Neymar, problema alla coscia

A due settimane dal suo ritorno in campo dopo un'assenza di oltre un anno, Neymar si ferma ancora per infortunio: durante il match di Champions League asiatica tra Al Hilal e Esteghlal, il brasiliano ha subito un intervento da dietro da parte dell'iraniano Zamani. Ha avvertito subito un dolore alla coscia ed è stato costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare. A rischio anche il suo ritorno in Nazionale

Non c’è pace per Neymar. Dopo appena due settimane dal suo ritorno in campo, il brasiliano è costretto a fermarsi di nuovo. L’ennesimo infortunio è arrivato durante Al Hilal-Esteghlal, match valido per la Champions League asiatica, giocato lunedì 4 novembre. Neymar è entrato in campo al 58’ al posto di Abdullah Al Hamddan, con la sua squadra in vantaggio per 2-0. Poco dopo il suo ingresso, l’attaccante ha subito una dura entrata da dietro da parte di Zamani. Il giocatore iraniano dell’Esteghlal è stato ammonito, mentre Neymar ha avvertito subito dolore alla coscia destra. Il brasiliano ha provato a resistere, ma all’87’ è stato costretto a chiedere il cambio dopo appena mezz’ora dal suo ingresso in campo: una volta arrivato in panchina, il numero 10 è apparso visibilmente frustrato dall’ennesimo infortunio.