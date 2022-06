Nations League in campo: oggi c'è Austria-Francia

Venerdì 10 giugno si giocano altre sette partite valide per il terzo turno di Nations League: la Francia gioca in Austria (match trasmesso in diretta su Sky), la Danimarca ospita la Croazia. Ecco il programma completo con tutti gli incontri in calendario oggi e che potrete seguire su Diretta Gol, in onda su Sky Sport Football

Prosegue con sette partite nella giornata di venerdì 10 giugno il terzo turno di Nations League. La partita di cartello è quella delle 20:45 tra Austria e Francia nel gruppo 1 della Lega A: i transalpini hanno un solo punto e devono fare risultato per recuperare terreno sugli austriaci, oggi a quota 3. Nello stesso raggruppamento scendono in campo anche la capolista Danimarca (6) e la Croazia (1). Per la Lega B, invece, il programma prevede c'è Albania-Israele. Due, invece, sono le partite di Lega C: Azerbaigian-Slovacchia e Bielorussia-Kazakistan. Infine, per la Lega D ci sono Moldavia-Lettonia e Andorra-Lichtenstein, entrambe in calendario alle 18. Di seguito, il programma completo dei match di oggi.