Nations League, calendario delle partite di oggi

Lunedì 13 giugno si giocano altre cinque partite valide per il quarto turno di Nations League: la Francia ospita la Croazia (gara trasmessa in diretta su Sky), mentre l'Austria fa visita alla Danimarca. Ecco il programma completo con tutti gli incontri in calendario oggi e che potrete seguire su Diretta Gol, in onda su Sky Sport Football

Prosegue con altre cinque partite nella giornata di lunedì 13 maggio il quarto turno di Nations League. Tre fasce orarie, in cui la partita di cartello è alle ore 20.45: la Francia, Campione del Mondo in carica, ospita la Croazia nel gruppo 1 della Lega A. Il rematch della finale del 2018 si giocherà allo Stade de France di Parigi e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno. I transalpini, ultimi nel girone, cercano la prima vittoria nella competizione. Sempre alle ore 20.45 si giocherà l'altra gara del gruppo 1 della Lega A: l'Austria, seconda a 4 punti, fa visita alla Danimarca, prima a quota 6. Per la Lega B, ci sarà una sola partita: Islanda-Israele si giocherà alle ore 20.45. Infine, per la Lega C, andranno in scena due gare: Kazakistan-Slovacchia alle ore 16 e Azerbaigian-Bielorussia alle ore 18. Di seguito, il programma completo dei match di oggi.