Nations League, il calendario delle gare di oggi

Ultimo impegno di giugno per le nazionali in Nations League. L'Italia di Roberto Mancini farà visita alla Germania per la gara di ritorno del Gruppo 3 della Lega A, l'Inghilterra ospiterà l'Ungheria. Nel Gruppo 4 della Lega A la Polonia ospiterà il Belgio mentre l'Olanda affronterà in casa il Galles. Il programma completo con tutti i match che si giocheranno oggi e che potrete seguire su Diretta Gol, in onda alle 18 e alle 20:45 su Sky Sport Football