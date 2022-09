Raspadori: "Napoli era quello che cercavo"

"Sicuramente ripartire con chi è qua da più tempo è la cosa più giusta, c'è la voglia di rimettersi in gioco, ripartire, il lavoro è l'unico modo per ricostruire la squadra e costruire qualcosa di grande . Bisogna seguire questa strada con coraggio e determinazione". A dirlo è l'attaccante del Napoli e della Nazionale, Giacomo Raspadori, durante una conferenza stampa a Coverciano. "Non c'è preoccupazione per le prossime sfide (contro Inghilterra e Ungheria, ndr) - spiega Raspadori – ma voglia di fare bene ed esprimersi al meglio, sono due partite importanti che arrivano in una fase con tante partite. Dobbiamo arrivare nel migliore dei modi alle partite e cercare di fare delle ottime prestazioni".

"Il Sassuolo mi ha permesso di sbagliare e crescere"

"E' grande motivo di orgoglio crescere in una società come il Sassuolo che mi ha permesso di poter sbagliare, e anche in momenti meno brillanti, di stare in campo e fare esperienza - ha concluso Raspadori -. Mi ha permesso di avere più sicurezza in me stesso ed intraprendere questo nuovo percorso con il Napoli. Il consiglio che posso dare ai giovani come me è di non porsi limiti, lavorare ogni giorno senza fermarsi su quello che può non andare, cercare di migliorare sotto ogni aspetto e credere nei propri sogni".