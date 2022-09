Milan in ansia: Maignan si ferma in Nazionale

Non è un momento fortunato per il Milan. La pausa delle Nazionali ha portato infatti solo guai alla rosa di Stefano Pioli. Prima Theo Hernandez che è volato in Francia per poi tornare a Milanello con una diagnosi di stiramento muscolare subito nel match contro il Napoli. Poi le condizioni non ottimali di Tonali che sembrava destinato ad una maglia da titolare con l'Italia e che invece salterà i due impegni con Mancini. E infine la tegola che arriva ancora dalla Francia dove Mike Maignan si è fermato nell'intervallo della sfida di Nations League tra Francia e Austria. Un problema non meglio specificato al polpaccio per il portiere rossonero costretto a lasciare il posto fra i pali ad Areola. E adesso per Pioli la ripresa del campionato ad Empoli si annuncia ancora più complicata