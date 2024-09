Successivamente Deschamps ha parlato dei singoli: " Clauss ha avuto un problema muscolare da gestire, Samba aveva un problemino ma prima dell'allenamento odierno erano tutti disponibili. Hernandez sta bene , nessun problema. Se ho discusso con Griezmann ? Accade spesso, è il giocatore con cui parlo di più perché è il più esperto in nazionale. Il fatto che oggi non sia al 100% non è legato agli Europei. Ha sempre fatto ottime cose, sta a lui raggiungere la condizione migliore per aiutarci. Rabiot ha una situazione un po' imbarazzante . Era in scadenza ed era stato contattato da parecchie squadre, però ora è svincolato e non si allena in gruppo. Spero possa trovare rapidamente un nuovo club in modo da riportarlo con noi". In chiusura una battuta sull'Italia : "Non mi permetto di giudicare gli Azzurri, non so quello che hanno passato e dovreste chiederlo a Spalletti. Resta comunque una formazione competitiva anche se il CT ha cambiato diversi giocatori rispetto all'ultimo Europeo. L'Italia rimane l'Italia, dopo l'eliminazione prematura in Germania avrà voglia di fare bene".

Mbappé: "Importante partire bene dopo gli Europei"

Anche Kylian Mbappé è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia del match contro l'Italia: "Mi sento bene, sia fisicamente che mentalemente. Non ho più il naso rotto quindi va sicuramente meglio rispetto agli Europei. Sono felice, faccio le cose che so fare e sono sicuro che andrà sempre meglio". L'attaccante, che in estate si è trasferito al Real Madrid, tornerà al Parco dei Principi: "Sarà sicuramente speciale. Ho passato molti anni qui a Parigi, ho tanti ricordi, è lo stadio che conosco meglio. Che accoglienza mi aspetto? Non mi aspetto molto, la cosa che conta di più è vincere. Iniziare bene questa ripresa e ripartire con una nota positiva". Mbappé poi ha parlato anche degli Europei: "Ormai sono alle spalle, rappresentano il passato. Quando siamo stati eliminati sono passato ad altro, ho voltato pagina. Poi c'è stata la presentazione a Madrid, sono andato in vacanza, quindi non è un qualcosa che è rimasto nella mia testa. Certo, sono stato triste, ma ho voltato subito pagina pensando al futuro. Sul gioco che abbiamo espresso non so cosa pensano gli altri perché non ne abbiamo parlato. Sono a un punto della mia vita e della mia carriera, in cui non constato più le cose. Arrivo, gioco, faccio del mio meglio, cerco di aiutare la squadra e poi ciò che pensano le altre persone è il minore dei miei problemi. Cerco sempre di dare il meglio, di dare la mia migliore versione possibile per la Nazionale, per rispetto, per l'ammirazione che provo per questa maglia. E poi, come sapete, nel calcio non si possono soddisfare tutti". Una battuta in chiusura sul Real Madrid: "Come dicevo prima gioco in una squadra nella quale ho sempre voluto giocare, quindi per me ci sono cose solo positive attualmente nella mia vita e spero che vada avanti così".