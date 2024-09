Sono da monitorare in casa Italia le condizioni di Riccardo Calafiori. Il giocatore dell’Arsenal è uscito infatti nella sfida, vinta contro la Francia per 3-1 in rimonta, al 71’ per via di un problema fisico dopo un contatto con Dembelé. Non si hanno ancora notizie precise per quel che riguarda le sue condizioni, con il difensore – che svolgerà terapie nel corso dell’allenamento di scarico in programma oggi – che resta in dubbio in vista della sfida contro Israele, in programma lunedì 9 settembre alle ore 20.45, valevole per la seconda giornata di Nations League. In caso di forfait, sul quale al momento non si hanno conferme, a prendere il suo posto nella difesa a 3 schierata da Spalletti potrebbe esserci Buongiorno.

