Le parole del Ct in conferenza: "Con Israele potrei fare quattro o cinque cambi. Contenti di riavere Tonali, è importante per noi. Bastoni gioca, Frattesi da valutare. In questo momento storico magari non abbiamo un vero purosangue come i Baggio, i Totti o i Del Piero, ma ne abbiamo tanti che sanno fare molte cose. Con la Francia siamo stati dei fratelli che hanno formato una squadra"

TUTTE LE CLASSIFICHE DI NATIONS LEAGUE