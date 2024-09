Il terzino azzurro parla all'indomani del successo contro la Francia, definito "un trionfo". "Abbiamo dimostrato orgoglio e un ottimo approccio in campo, si è visto soprattutto in occasione dello svantaggio dopo appena 14 secondi". Idee chiare sulle ragioni della svolta: "In settimana c'è stato grande entusiasmo, volevamo lasciarci alle spalle l'Europeo. Di sicuro l'arma segreta è stato il cambio di modulo"

Protagonista della vittoria storica al Parco dei Principi, Andrea Cambiaso ha parlato del match ai microfoni della Rai, raccontando le emozioni del giorno dopo: " Davvero un trionfo , è stata una bella partita, una bella prova e siamo molto contenti. Dopo quello che è successo all'Europeo eravamo distrutti e avevamo grande voglia di rivalsa. In questi quattro giorni c'è stato grande entusiasmo, abbiamo dimenticato quanto successo visto che non possiamo tornare indietro e cancellarlo e abbiamo guardato avanti. Tutto questo si è visto quando siamo andati sotto dopo appena 14 secondi, c'è stata un'ottima reazione".

"Il cambio di modulo è stata l'arma vincente"

Motivazioni, ma anche accorgimenti tattici. Il ritorno alla difesa a tre ha dato certezze ai giocatori, come auspicato dallo stesso Spalletti in una delle conferenze a Coverciano prima del match: "Abbiamo fatto una grande partita dal punto di vista dell'orgoglio e dell'approccio in campo. Ci sentiamo tutti più liberi di giocare, non che prima non lo fossimo, il ct è sempre stato molto disponibile e ci ha lasciato liberi di esprimerci. Poi il cambio di gioco deciso dal mister è stata l'arma vincente".