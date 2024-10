Giornata di vigilia per l'Italia, che domani alle 20:45 scenderà in campo contro il Belgio per la terza giornata di Nations League. Il CT azzurro Luciano Spalletti, che alle 19:15 interverrà in conferenza stampa, ha parlato del match su Vivo Azzurro TV. "È giusto definirla una partita spartiacque, per noi vincerla vorrebbe dire tante cose. Ci permetterebbe di consolidare quanto abbiamo visto fino ad ora e di fare le cose con più tranquillità. Rispetto all'ultimo raduno ho ritrovato le stesse cose, anzi ancor di più con questi quattro nuovi innesti: hanno mostrato grandissima disponibilità, energia e voglia di dimostrare".

"Giovani pronti a fare il salto di livello"

L'età media del gruppo di Spalletti continua a scendere, dai 24 anni e 9 mesi dello scorso settembre a 24 anni e 5 mesi: "Vedo questi giovanotti pronti a fare il salto di livello durante gli allenamenti, ce lo dimostrano ogni volta". Poi Spalletti parla del Belgio: "Mancheranno calciatori validi, ma in prospettiva ne hanno altri ancora più forti. Hanno velocità, a campo aperto sono devastanti e sugli esterni hanno dei calciatori bravi nel dribbling. Hanno qualità in tutte le parti, non a caso i loro calciatori giocano nelle migliori squadre d'Europa e sono al sesto posto del ranking Fifa, noi siamo al decimo".