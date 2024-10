Italia, contro Israele per fissare il 1° posto

Un paio di errori grossolani pagati a caro prezzo non offuscano i progressi dell'Italia, reduce dal pareggio contro il Belgio. La prossima partita in programma sarà quella contro Israele (lunedì sera). A Udine gli azzurri scenderanno in campo per fissare il primo posto nel girone di Nations League ed un percorso facilitato per il mondiale ITALIA, I GIOCATORI CONVOCATI PER LA NATIONS LEAGUE

Un pareggio che sa di sale, ma se visto con ottimismo, che è il sale della vita come dice comunque il poeta, ne fai comunque tesoro. Perche sei primo nel girone, ti coccoli il centravanti che segna più che far segnare, promuovi il regista ed il ricambio generazionale. Hai appena concluso un corso accelerato di resistenza e sacrificio: ora Israele a Udine per fissare il primo posto nel girone di Nations League ed un percorso facilitato per il mondiale.

Tra realismo e dispiacere Anche il giorno dopo il 2 a 2 dell' Olimpico, Spalletti è ancora un misto di realismo e dispiacere. Soprattutto per i suoi ragazzi. Un paio di errori grossolani pagati a caro prezzo non offuscano i progressi. Finchè sono stati 11 in campo, altra musica, velocità e giocate. Bene le catene esterne, soprattutto quella di sinistra, bene la rotazione, bene l’attrazione degli avversari liberando giocate e cambi di gioco, quelle “pallate”, da esterno ad esterno che sanno tanto di Spalletti. E soluzione quasi sempre condivise. Rimasti in 10 si sono messi 5-3-1 e poi 4 su 4 …prima comandavano di più poi hanno optato per imbrigliare le ali del Belgio. L’italia è questa ti trovi a dire, è già questa, con un Tonali nel motore è tutto più vivo!

Da Retegui a Zaniolo Retegui in attesa di altri aspiranti oggi è il nostro centravanti, segna un gol ogni 105 minuti in azzurro, si danna l’anima per qualche recupero alto, non eccelle nella partecipazione al gioco ma là davanti sente la porta. Zaniolo è arrivato per sostituire Pellegrini squalificato. Il giorno dopo è anche scarico, riposo e pure una partitella, 11 contro 11 con l’Empoli U18 per chi ha giocato poco o nulla. Un 3-4-2-1 con Raspadori, Maldini e Lucca prima punta, un'idea per lunedì a Udine. E serata libera poi per tutti.