Di Lorenzo: "Con il lavoro uscito dalla crisi"

Pochi mesi fa Giovanni Di Lorenzo una notte del genere in azzurro non se la sarebbe neanche sognata. Una stagione da dimenticare con il Napoli chiusa al decimo posto fuori dalle coppe europee. Poi un Campionato Europeo giocato da titolare con Spalletti con diverse brutte figure personali e di squadra e un'uscita prematura e ingloriosa. Le premesse per ritrovarsi a pochi mesi di distanza con la fascia di capitano azzurra, con 10 punti in classifica dopo 4 partite di Nations League e con un inizio stagione del Napoli da primo in classifica con Conte in panchina non c'erano. A fine partita, nella pancia dello stadio di Udine, si comprende tutta la sua soddisfazione: "Momenti difficili nella carriera di un calciatore ci sono, a me è capitato lo scorso anno sia individualmente che con la mia squadra ma ora è passato. Conosco solo il lavoro per uscire da queste situazioni, io mi sono messo a lavorare e quest'anno sono partito in maniera importante sia col Napoli che con la Nazionalei" Per spiegare la svolta post Europeo anche il nuovo abito tattico che Spalletti ha dato alla squadra: "C'era da cambiare tanto e lo abbiamo fatto, anche questo 3-5-1-1 scelto da Spalletti ci aiuta, abbiamo tanta qualità in mezzo al campo, sono arrivati molti giocatori giovani che si sono inseriti in questo gruppo e hanno dimostrsato di poterci essere. Siamo molto contenti"

