Introduzione

L'Italia complica le sue chance di entrare nelle semifinali della Nations League. la sconfitta di San Siro per 2-1 con la Germania rimanda tutti i verdetti a Dortmund per il match di ritorno. Un'Italia nel primo tempo molto brillante con Tonali sugli scudi non solo per il gol realizzato dopo 9 minuti ma soprattutto per la qualità e l'intensità delle giocate. Lo spartito del primo tempo conferma la bontà delle scelte di Spalletti. Nella ripresa la Germania cambia il centravanti, Kleindiest per Bukardt, e trova subito il pareggio per un errore nel piazzamento fra Di Lorenzo e Bastoni. Sbavatura decisiva anche sul corner che regala a Goretzka l'occasione del 2-1 con Bastoni che concede troppo spazio e con Ricci che si fa anticipare

