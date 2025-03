Introduzione

Oltre alla Germania, accedono alle Final Four di Nations League anche Francia, Portogallo e Spagna. Tutte hanno avuto bisogno di andare oltre il 90': il Portogallo ha rimontato la sconfitta dell'andata e nei supplementari ha dilagato 5-2 contro la Danimarca. Per Ronaldo un rigore sbagliato, ma anche un gol prima di essere sostituito. Spettacolare 3-3 tra Spagna e Olanda, con le Furie Rosse che passano ai rigori grazie agli errori di Lang e Malen, mentre la Francia pareggia il 2-0 dell'andata contro la Croazia e poi dagli 11 metri ringrazia Maignan, che rimedia all'errore di Theo. Nelle altre leghe, il Belgio si guadagna la permanenza in A con una doppietta di Lukaku contro l'Ucraina. Sale la Turchia, che vince nettamente in Ungheria grazie anche a un rigore di Calhanoglu. Di seguito, tutti i risultati di Nations League di domenica 23 marzo e il minutaggio di tutti i giocatori italiani coinvolti