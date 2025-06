Il calendario della Nations League

Torna grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW, con la fase finali della Nations League. Si torna in campo per le Finals della Nations League, che si svolgerà in Germania dal 4 all’8 giugno. Si parte con la prima semifinale tra Germania e Portogallo, in programma mercoledì 4 giugno alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Giovedì la seconda semifinale tra Spagna e Francia, sempre alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Finali previste domenica 8 giugno.