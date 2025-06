Finale di Nations League: Portogallo-Spagna in tv

Domenica 8 giugno, su Sky e in streaming su NOW , le finali di Nations League: alle 15.00 per il terzo e quarto posto Germania-Francia e alle 21.00 la finale Portogallo-Spagna

Domenica 8 giugno, appuntamento con i due atti conclusivi dell’edizione 2024/2025 della Nations League. Si parte con la finale per il 3^ e 4^ posto tra Germania e Francia, mentre alle 20.00 lo Studio Prepartita insieme a Marco Demicheli e Andrea Marinozzi per la finale che decreterà il vincitore della competizione tra Portogallo e Spagna. Appuntamento alle 21.00 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile, con il commento di Riccardo Montolivo. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Niccolò Omini.