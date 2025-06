La Francia batte la Germania e conquista il terzo posto in Nations League. A regalare la vittoria alla squadra di Dechamps i gol di Kylian Mbappé al 45' e di Micheal Olise all'84', mentre al 55' è stato annullato il gol di Undav della Germania per un contatto di Rabiot su Fullkrug. Protagonista anche Marcus Thuram, che però prima colpisce un palo, poi viene fermato da Ter Stegen

La Francia conquista il terzo posto nella Nations League, battendo la Germania per 2-0 alla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda. Dopo l'eliminazione in semifinale nello spettacolare match conclusosi 5-4 con la Spagna, "Les Bleus" si impongono grazie ai gol di Kylian Mbappé allo scadere del primo tempo, cinquantesimo centro con la nazionale maggiore, e di Michael Olise all'84' (su assist proprio di Mbappé), appena quindici minuti dopo essere subentrato a Rayan Cherki. Al 55' Deniz Undav, appena entrato, aveva momentaneamente pareggiato, ma il gol è stato annullato dal VAR a causa di un contatto tra Fullkrug e Rabiot. Attimi di tensione, invece, al 59'per un testa a testa tra Jonathan Tah e Lucas Hernandez, entrambi ammoniti, mentre poco dopo il protagonista è Marcus Thuram che prima colpisce un palo e poi viene fermato da Ter Stegen. Alle 21.00 di oggi, domenica 8 giugno, la finale tra Portogallo e Spagna, che potrete seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.